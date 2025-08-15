Появились кадры, на которых глава МИД РФ идет от автомобиля в гостиницу в Анкоридже

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Журналисты на Аляске запечатлели министра иностранных дел России Сергея Лаврова в сером свитшоте, на котором под черным жилетом угадывается надпись "СССР". Кадры с Лавровым, который идет от автомобиля в гостиницу в Анкоридже, опубликовали в своем Telegram-канале "Известия".

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут 15 августа встречу в городе Анкоридж (штат Аляска). Это будут первые очные переговоры глав двух государств с июня 2021 года, когда Путин встретился в Женеве с возглавлявшим на тот момент вашингтонскую администрацию Джо Байденом. Путин станет первым в истории российским лидером, посетившим Аляску, которая была продана США в 1867 году за $7,2 млн.