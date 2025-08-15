Депутат Тайсаев отметил, что среди молодежи КНДР модно учить русский язык

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ указал, что корейцы испытывают к России и россиянам искренние и добрые чувства

ПХЕНЬЯН, 15 августа. /ТАСС/. Молодежь Корейской Народно-Демократической Республики хочет разговаривать на русском языке, учить русский модно. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, руководитель межпарламентской группы дружбы с Верховным народным собранием КНДР Казбек Тайсаев (КПРФ).

"Сегодня учить русский в Корее модно для молодежи. Это очень дорогого стоит. Потому что когда молодежь хочет разговаривать на русском языке, значит, до них о нас доносят правильную информацию", - сказал Тайсаев.

Он добавил, что корейцы испытывают к России и россиянам очень искренние и добрые чувства. "Сыграть так невозможно", - отметил депутат.

Российская делегация во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным находится в КНДР с официальным визитом по приглашению Верховного народного собрания республики. В программе визита - ряд встреч и участие в праздничных мероприятиях по случаю 80-летия Освобождения Кореи от японского колониального господства. В честь национального праздника в Пхеньяне состоялся патриотический концерт.