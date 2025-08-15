По данным исследования компании Brand Analytics, 26% сообщений выражают уверенность россиян в положительном исходе переговоров и новых возможностях для мирного договора

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Выбор места встречи и продвижение в разрешении украинского конфликта активнее всего обсуждают российские и американские пользователи соцсетей в преддверии саммита президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Об этом свидетельствуют данные исследования компании Brand Analytics, поступившие в ТАСС.

Согласно результатам исследования, за сутки до саммита среди российских пользователей соцсетей доминировала дискуссия о будущем Украины и условиях, необходимых для завершения конфликта. Около трети публикаций (31%) были посвящены обсуждению возможных территориальных уступок со стороны Киева, позиции Владимира Зеленского, а также давления на Украину со стороны США и Европы.

Также почти четверть сообщений (26%) выражает уверенность россиян в положительном исходе переговоров и новых возможностях для мирного договора. Много внимания, как отмечают авторы исследования, уделяется выбору места встречи Владимира Путина и Дональда Трампа - обсуждения сосредоточены вокруг организации саммита именно на Аляске, которую ранее называли "русской Америкой".

"Ключевой темой в социальных медиа также стала реакция западных партнеров на предстоящие российско-американские переговоры (26% сообщений). Обсуждения затронули реакцию Запада и попытки вмешательства в организацию саммита. Зеленский подвергся критике пользователей за нежелание пойти на уступки, а западных лидеров обвиняют в бесполезной риторике", - выяснили эксперты.

Исследование также показало, что сообщения о ситуации в зоне специальной военной операции и действиях вооруженных сил привлекли внимание у комментаторов 11% публикаций. Упоминания российских успехов на Донбассе вызвали гордость и надежду на успешное завершение конфликта. Также россияне обсуждали предупреждения Минобороны РФ о готовящихся украинских провокациях для срыва переговоров.

Более 6% обсуждений в соцмедиа также касались предположений о новом мировом порядке, снятии санкций и экономическом развитии регионов, в том числе совместное с американцами освоение Арктики.

Что волнует американских пользователей социальных медиа

"Американские пользователи соцмедиа не остались в стороне от обсуждения предстоящей встречи лидеров двух стран. Однако фокус их внимания заметно отличается от тем, которые обсуждаются в Рунете", - отмечают в Brand Analytics.

Символичность Аляски как бывшей территории России стала предметом самого оживленного обсуждения среди американцев - более 60% всех сообщений посвящены именно месту для переговоров. Американцы отмечают исторический подтекст и стратегическое расположение региона, особенно выбор военной базы Элмендорф-Ричардсон, отметили авторы исследования.

Отказ пригласить украинского лидера Владимира Зеленского вызвал критику и беспокойство среди пользователей соцсетей - этой теме посвящено более 16% обсуждений. "Большинство американцев считают, что такие важные переговоры нельзя проводить без Украины ", - выяснили в Brand Analytics.

Также 11% обсуждений коснулось возможных соглашений, к которым могут прийти Путин и Трамп. "Вопросы признания Крыма и Донбасса в обмен на прекращение огня на Украине и другие возможные сценарии соглашений стали главной темой дискуссии. Пользователи выражают опасения относительно будущего украинской земли и возможного развития конфликта ", - указано в результатах исследования.

Геополитическая значимость встречи вызвала интерес у 7% американских пользователей. Некоторые сравнивают саммит с Мюнхенским соглашением и Ялтинской конференцией, подчеркивая важность международных альянсов и сотрудничества.

Порядка 6% обсуждений касаются отношений между президентами двух стран. В американском сегменте соцмедиа спорят о возможных личных мотивах Дональда Трампа (например, стремление к Нобелевской премии мира, отвлечение внимания от других проблем США).

Об исследовании

В рамках исследования было проанализировано более 100 млн публичных русскоязычных и англоязычных постов, комментариев и репостов от имени личных аккаунтов пользователей соцмедиа России и США, опубликованных 13-14 августа 2025 года. Исследование проводилось с использованием системы мониторинга и анализа соцмедиа и СМИ Brand Analytics, ИИ-помощника аналитика BrandGPT.