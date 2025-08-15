Новая мера поддержки затронет более 1 тыс. 700 студентов, обучающихся по востребованным для автономии специальностям

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Размер стипендий для студентов учреждений среднего профессионального образования в Еврейской автономной области с 1 сентября вырастет в два раза. Об этом сообщила в своем Telegram-канале глава ЕАО Мария Костюк.

"С 1 сентября в два раза увеличим стипендии для студентов наших техникумов и колледжей. Новая мера поддержки затронет более 1 тыс. 700 студентов, обучающихся по востребованным для автономии специальностям. Это наши будущие медицинские работники, инженеры, IT-специалисты и представители других профессий", - сообщила Костюк.

Она отметила, что ранее были увеличены выплаты целевого набора вузов и Технологического техникума Биробиджана педагогических направлений. Также на территории ЕАО ввели для детей участников СВО, очно обучающихся в колледжах и техникумах автономии.

"Мы последовательно создаем условия, чтобы наша молодежь могла комфортно жить и учиться в родной области, получить работу с достойной заработной платой, а экономика и социальная сфера региона - необходимые кадры", - подчеркнула глава ЕАО.