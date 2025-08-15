Почетным знаком "Родительская слава города Москвы" наградили 15 многодетных семей

Всего с 2009 года этой награды были удостоены 372 семьи

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Почетных знаков "Родительская слава города Москвы" в 2025 году удостоены 15 многодетных семей, сообщил в своем канале в национальном мессенджере Max мэр Москвы Сергей Собянин.

"Родительский труд - одно из самых важных и благородных призваний. Эти семьи не только воспитывают детей в любви и заботе, но и подают пример ответственного родительства. За вклад в укрепление семейных ценностей они удостаиваются почетного знака и единовременной выплаты в размере 291 тыс. рублей", - написал мэр.

Он отметил, что в семье Лобачевых - девять детей, у Филипповых - восемь, по семеро воспитывают Зубковы, Сычевы и Юрьевы. Еще две семьи - с шестью детьми, восемь - с пятью. Всего с 2009 года этой награды были удостоены 372 семьи.

"За последние 15 лет число многодетных семей в Москве выросло в 3,5 раза - сейчас их в столице больше 230 тыс. Каждая из них получает всестороннюю поддержку города", - добавил Собянин. Он поздравил родителей и поблагодарил их за подвиг любви, терпения и ответственности и за вклад в будущее страны.

Как уточняется в материалах пресс-службы мэра и правительства столицы, помимо выплат на детей, многодетные семьи пользуются правом бесплатного проезда в городском транспорте и ежемесячно получают скидки и льготы на оплату услуг ЖКХ, взносов на капремонт, пользование телефоном, компенсацию расходов на покупку школьной формы и других товаров.