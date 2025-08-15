В Москве представили географическую карту столичного метро

На карте впервые отображены города, которые входят в состав Центрального транспортного узла

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Географическую схему московского метро представили на выставке "Та самая Москва". Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"Сергей Собянин уделяет особое внимание развитию рельсового каркаса столицы: согласно программе развития московского транспорта до 2030 года планируем открыть в городе 31 станцию метро на новых и уже существующих линиях. Поэтому мы развиваем систему навигации и добавляем новые решения. Гости познавательной выставки "Та самая Москва" смогут увидеть уникальную географическую схему метро 2030 года и расположение новых станций на ней", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Отмечается, что на карте впервые отображены города, которые входят в состав Центрального транспортного узла. Так, на ней отмечены Калуга, Тверь, Владимир и другие. Кроме того, на карте отображаются линии с привязкой к реальной городской планировке - улицам, паркам и рекам. Также можно увидеть крупные столичные парки, русла Москвы-реки и Яузы, кольцевые дороги и ключевые автомобильные магистрали, среди которых Садовое кольцо, Ленинский проспект, шоссе Энтузиастов, рокады и хорды.

На географической схеме посетители увидят строящиеся линии метро - Рублево-Архангельскую и Бирюлевскую. На ней также отображен первый участок высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург.

Новая карта размещена в тематическом пространстве на выставке, посвященном московскому метро. Посмотреть на нее и другие интерактивные экспонаты для всей семьи можно каждый день, кроме понедельника, с 10:00 до 22:00.

Интерактивная выставка "Та самая Москва" работает до 31 августа. Она посвящена развитию и достижениям города в области транспорта, градостроительства и промышленности.

