На старте программы 65 субъектов РФ представили диагностические карты, в которых отразили уровень готовности к приему иностранных туристов

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Участниками программы развития въездного туризма "Открой твою Россию", реализуемой Агентством стратегических инициатив (АСИ) совместно с Минэкономразвития России и Центром стратегических разработок (ЦСР), стали 25 регионов. Об этом сообщили в пресс-службе АСИ.

"Сегодня определили 25 регионов - участников программы по развитию въездного туризма "Открой твою Россию". У программы много партнеров, и все мы объединены одной целью. ЦСР ведет большую работу по продвижению туристического потенциала нашей страны под брендом Discover Russia и поддержит проведение образовательной программы для помощи региональным командам. Мы будем помогать всем российским регионам. Те, кто прошли отбор в этот поток, это только начало. Наша работа в рамках национального туристического бренда не ограничивается обучением", - приводятся в сообщении слова генерального директора ЦСР Павла Смелова.

В АСИ напомнили, что на старте программы 65 субъектов Российской Федерации представили диагностические карты, в которых отразили уровень готовности к приему иностранных туристов. По итогам заседания экспертного совета программы были определены следующие регионы-участники: Алтайский край, Амурская область, Архангельская область, Владимирская область, Иркутская область, Камчатский край, Кемеровская область - Кузбасс, Краснодарский край, Красноярский край, Московская область, Мурманская область, Приморский край, Республика Алтай, Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Республика Дагестан, Рязанская область, Самарская область, Сахалинская область, Свердловская область, Смоленская область, Тульская область, Тюменская область, Удмуртская Республика, Ханты-Мансийский автономный округ.

Заместитель генерального директора - директор дивизиона "Городская экономика" АСИ Ольга Захарова также подчеркнула, что диагностические карты показали, "насколько остро стоит запрос на формирование регионами туристического продукта для конкретных целевых рынков". "Многогранность нашей страны, ее традиции, культура и история позволяют сформировать конкурентный продукт со справедливой ценой и настоящей ценностью", - приводятся ее слова в сообщении.