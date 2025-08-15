Девочку перевели в нейрохирургическое отделение

ВЛАДИВОСТОК, 15 августа. /ТАСС/. Состояние 13-летней девочки, которая пострадала от наезда гидроциклиста в Хасанском округе Приморья, стабилизировалось. Об этом сообщила в своем Telegram-канале первый вице-губернатор, председатель правительства Приморского края Вера Щербина.

По версии следствия, мужчина 5 августа, находясь в состоянии опьянения и управляя гидроциклом в акватории бухты Рисовая Японского моря Хасанского района Приморского края, совершил наезд на сапборд с двумя несовершеннолетними. В результате произошедшего подростки получили травмы. Одна из девочек получила небольшие повреждения, и ее отправили на амбулаторное лечение. Вторая пострадавшая поступила в реанимационное отделение, она получила тяжелые повреждения - открытую черепно-мозговую травму, переломы ребер и ключицы, ушибы внутренних органов.

"Приморские врачи стабилизировали состояние девочки, которая серьезно пострадала в транспортном происшествии на воде в Хасанском округе 5 августа. Гидроцикл на большой скорости врезался в сапборд, на котором находились двое детей", - сообщила Щербина.

Она добавила, что ранее подростка экстренно доставили в больницу Хасанского района сразу после происшествия, а затем перевезли санавиацией во Владивостокскую клиническую больницу № 2. Шесть дней врачи боролись за ее жизнь в реанимации, проводили сложную терапию. Сейчас состояние стабилизировалось, и девочку перевели в нейрохирургическое отделение.

Ранее Фрунзенский районный суд на два месяца заключил под стражу обвиняемого в происшествии на воде мужчину.