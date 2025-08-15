Обильные осадки в начале июля на северо-востоке республики вызвали подъем воды в реках

ЯКУТСК, 15 августа. /ТАСС/. Кампания по заготовке сена усилена в пострадавших от дождевого паводка Абыйском и Оймяконском районах в Якутии, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минсельхоза.

Обильные осадки в начале июля на северо-востоке республики вызвали подъем воды в реках. По данным Минэкологии Якутии, в результате дождевого паводка на территории Оймяконского и Абыйского районов оказались подтоплены 382 дворовые территории, пострадали 127 жилых помещений, из них пять утрачены. Идут восстановительные работы.

"Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия) следит за ходом кормозаготовительной кампании в пострадавших от паводка улусах. На сегодняшний день все усилия направлены на заготовку сена на местах", - сообщили в министерстве.

Больше всего пострадал Оймяконский район. По состоянию на 14 августа там заготовлено 507 т сена (14% от плана), в кормозаготовительной кампании участвуют 178 звеньев и 19 тракторов. "Прогноз заготовки сена составляет 41% от плана, или 1 488 т. Хозяйства и население в сложившихся условиях принимают максимальные усилия по заготовке кормов, - уточнили в пресс-службе. - В Абыйском улусе заготовлено 1 342 т сена (68% от плана), участвуют 81 звено и 58 тракторов. Прогноз заготовки сена составляет 95% от плана".

В основном от паводка в Абыйском и Оймяконском районе пострадали коровники, сенокосные угодья, запасы прошлогодних кормов. В Оймяконском улусе пали семь голов крупного рогатого скота.

В данный момент идут подсчет и оценка ущерба для возмещения и оказания помощи. Также работники Минсельхоза Якутии, подведомственных организаций и управлений сельского хозяйства собирают денежные средства для оказания помощи сельхозтоваропроизводителям пострадавших районов.