В Северной Осетии построили новый парк площадью 22 га

На территории установили пять детских площадок, три спортивные, скейт-парк и амфитеатр

ВЛАДИКАВКАЗ, 15 августа. /ТАСС/. Завершено благоустройство нового парка площадью 22 га в городе Беслане Северной Осетии, сообщили в пресс-службе министерства ЖКХ по республике.

"Новый парк в Беслане, площадью 22 га, готов к эксплуатации. Благоустройство территории осуществлено в рамках государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан России". Для реализации проекта управлением капитального строительства Северной Осетии была привлечена подрядная организация", - говорится в сообщении.

На территории парка установлена вся необходимая для комфортного отдыха инфраструктура: пять детских площадок, три спортивные, скейт-парк и амфитеатр. Озеленено 169 тыс. кв. м участка, высадили 481 дерево. Чтобы обеспечить безопасность отдыхающих, подрядная организация оградила 2,5 км территории, установила 176 камер видеонаблюдения.