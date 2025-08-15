Добровольцы ВСКС помогают разбирать завалы на месте атаки БПЛА в Курске

Студенты-спасатели также помогают местным жителям убраться в поврежденных квартирах

КУРСК, 15 августа. /ТАСС/. Добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) распиливают упавшие деревья, проводят аварийно-восстановительные работы, а также разбирают завалы у курского дома, поврежденного в результате ночной атаки ВСУ на город. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ВСКС.

"Сводная группировка добровольцев ВСКС работает на месте атаки ВСУ в Курске. Добровольцы-спасатели занимаются разбором завалов, распилом упавших деревьев и другими аварийно-восстановительными работами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что добровольцы работают с самого утра. Студенты-спасатели помогают местным жителям убраться в поврежденных квартирах. В пресс-службе ВСКС добавили, что сейчас в Курске в группировку ВСКС входят добровольцы из Севастополя, Херсона, Бурятии, Воронежа, Липецка и Калужской области.