Проектирование образовательных объектов будет типизировано для всей территории региона

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 августа. /ТАСС/. Свердловские власти разрабатывают стандарт строительства школ и детсадов в регионе, в результате проектирование образовательных объектов будет типизировано для всей территории области. Об этом сообщил ТАСС министр строительства и развития инфраструктуры региона Григорий Сурганов на конференции "Строим не стены, а смыслы: управление запуском образовательного пространства".

"Мы сегодня изучаем все новейшие практики при строительстве образовательных объектов. Кроме того, мы сегодня подходим уже к тому, что мы вырабатываем стандарт строительства школы, который мы можем типизировать и распространить на всю территорию Свердловской школы, чтобы заново не перепроектировать каждый раз образовательный объект. И, конечно, этот стандарт будет со всех точек зрения максимально отработан, максимально уточнен [с точки зрения] эксплуатации. Социальные объекты - школы, садики, <…> все будут типизированы по количеству мест, по максимальной мощности", - сказал он.

Качественное образование становится одним из важнейших факторов привлечения жителей в малые города. "Сегодня мы рассматриваем объекты образования как градообразующие элементы. <…> Комплекс социальных объектов, который включает в себя и детский сад, и систему дополнительного образования, <…> доступность этих объектов, транспортная связанность - все это в совокупности является ключевым фактором для выбора той или иной семьей места жительства. <…> Сегодня уже не рабочие места определяют выбор человека относительного того места, где он будет жить, <…> а именно качество социальной инфраструктуры и качество образования", - считает глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских.

Эксперты отмечают важность вложений в современные образовательные объекты и для самого бизнеса. Так, заместитель министра инвестиций и развития региона Евгений Тиханов подчеркнул: опыт показывает - чем больше объектов социальной инфраструктуры проектируется при строительстве новых жилых микрорайонов, создании загородных коттеджных поселков, тем более привлекательными такие объекты становятся для потенциальных покупателей.

О ситуации в регионе

"В последнее время, конечно, в Свердловской области происходит очень много изменений к лучшему с образовательными пространствами, строятся прекрасные новые здания - великолепно спланированные, оснащенные, с учетом всех современных требований к образовательным процессам. Конечно, изменения происходят и в работе педагогических коллективов в таких условиях", - сказала заместитель председателя рабочей группы Общественной палаты региона по поддержке семьи и детства, заслуженный учитель РФ Ирина Виноградова.

Как считает министр образования региона Светлана Тренихина, положительные изменения достигаются благодаря взаимодействию федеральных и региональных властей. "У нас в регионе прямо сейчас 18 образовательных организаций, школ находятся в капитальном ремонте, <…> ремонтируется еще один детский сад и колледж - это федеральное и региональное софинансирование", - отметила она.

Председатель Общественной палаты Свердловской области Александр Левин добавил, в свою очередь, что несмотря на то, что сегодня строятся современные, эффективные школы, остается ряд учреждений, здания которых были построены очень давно. "Здесь есть проблема. И то, что конференция сегодня собралась и обсуждает эти вопросы, [крайне важно]. <…> Время идет вперед, и оно задает темп", - сказал он.