В петербургском онкоцентре внедрили инновационную хирургическую систему Da Vinci

Система будет применяться для лечения рака в урологии, гинекологии, торакальной и ЛОР-онкологии, а также при операциях на органах брюшной полости

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 августа. /ТАСС/. Инновационная хирургическая система Da Vinci, позволяющая хирургам работать с ювелирной точностью, появилась в Онкологическом центре им. Н. П. Напалкова в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

"Губернатор Александр Беглов принял участие в торжественной церемонии ввода в эксплуатацию новой робот-ассистированной системы Da Vinci в Онкологическом центре им. Н. П. Напалкова. Инновационное оборудование позволяет врачам-хирургам в ходе операций выполнять движения с ювелирной точностью и минимизировать возможные осложнения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что система будет применяться для лечения рака в урологии, гинекологии, торакальной и ЛОР-онкологии, а также при операциях на органах брюшной полости. Робот транслирует движения рук хирурга на миниатюрные инструменты внутри тела пациента. Это позволяет точно и плавно производить необходимые манипуляции даже в условиях малого доступа.

"Онкоцентр им. Напалкова - один из лучших и самых современных в стране. Сегодня начинается новый этап его развития. Хирургическая система Da Vinci откроет новые возможности для проведения высокотехнологичных операций. Всем жителям города должно быть доступно самое передовое лечение", - цитирует пресс-служба губернатора города Беглова.

О центре

Санкт-Петербургский клинический научно-практический центр специализированных видов медицинской помощи (онкологический) открылся в апреле 2011 года. За это время там внедрили 198 высоких технологий в диагностике и лечении рака, 24 из них - уникальные и запатентованные. В прошлом году радиотерапию в центре Напалкова прошли более 4,5 тыс. больных - это каждый третий житель города, нуждающийся в таком виде лечения. Ежемесячно специализированную медицинскую помощь в условиях стационара получают 4 тыс. пациентов. В ближайших планах центра - получение лицензии на оказание высокотехнологической медицинской помощи по трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток.