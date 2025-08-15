В Москве открыли новую дорогу от улицы Эдварда Грига до улицы Поляны

Параллельно ведется строительство финального участка - от улицы Поляны до Варшавского шоссе, отметил мэр столицы Сергей Собянин

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Движение транспорта открыли на новом участке магистрали Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"Дорога от улицы Эдварда Грига до улицы Поляны улучшила транспортную доступность около 480 тыс. жителей Коммунарки, Южного и Северного Бутова. Снизила нагрузку на улицы Бартеневскую, Поляны и Веневскую, связала объекты социальной и транспортной инфраструктуры. Для этого: построили и реконструировали 5,7 км дорог; возвели съезды с основного хода магистрали Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе на улицы Поляны и Эдварда Грига; сделали три подземных перехода: в районе домов № 52 и № 42 по улице Поляны, дома № 6 по Бартеневской улице, а также один надземный - около ЖК "Белые ночи" на улице Потаповская Роща", - написал мэр.

Он отметил, что параллельно ведется строительство финального участка - от улицы Поляны до Варшавского шоссе. Здесь построим и реконструируем 14 км дорог, включая четыре искусственных сооружения и шесть пешеходных переходов в зоне прохождения новой магистрали.

"Трасса Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе, связывающая 5 вылетных магистралей: Минское, Боровское, Киевское, Калужское и Варшавское шоссе, - важнейшая часть транспортного каркаса ТиНАО, а также дублер юго-западного и южного секторов МКАД. Работы планируем к завершению в 2026 году", - добавил Собянин.