Посетители могут узнать, как подбирать технические средства реабилитации, как правильно обустроить домашнее пространство для родственников и многое другое

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Число доступных программ в симуляционном центре по обучению уходу за маломобильными и пожилыми людьми в Москве превысило 25, среди них теперь есть интенсивы, позволяющие освоить ключевые навыки в течение 16 часов. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

"В этом году мы сделали обучение еще доступнее. В центре теперь введены 16-часовые интенсивные курсы, позволяющие быстро освоить ключевые навыки по организации ухода. Например, посетители могут узнать, как подбирать технические средства реабилитации, как правильно обустроить домашнее пространство для родственников и многое другое. Более того, с этого года москвичам доступны две новые услуги: по индивидуальному запросу специалисты центра составят план ухода за близким или помогут подобрать сиделку", - сказала Ракова, слова которой приводит пресс-служба столичного комплекса соцразвития.

По ее словам, практика столицы получила широкое признание: в рамках обмена опытом в прошлом году центр посетило свыше 450 представителей из 37 регионов России, в том числе и зарубежные делегации. Симуляционный центр предлагает более 25 образовательных программ: профессиональное обучение, повышение квалификации, тренинги по уходу при когнитивных изменениях, в том числе при болезни Альцгеймера и деменции, освоение навыков оказания первой помощи, организации быта и профилактики выгорания. Каждый курс адаптирован под уровень и цели слушателей. Ежедневно в учреждении могут заниматься до 150 человек по программам, охватывающим различные аспекты профессионального ухода.

Первый в России симуляционный центр по обучению уходу за маломобильными и пожилыми людьми был открыт два года назад столичным департаментом труда и социальной защиты населения. За это время более 15 тыс. человек - как родственники, так и профессиональные помощники - прошли соответствующие курсы.

Обучение проходит в пяти специализированных зонах, моделирующих реальные условия: "движение", "уважение", "гигиена", "забота", "безопасность". В рамках курса они учатся правильно кормить, переодевать, осуществлять различные гигиенические процедуры, подбирать правильную уходовую косметику, перемещать маломобильного родственника без проблем для собственного здоровья, отрабатывают навыки оказания первой помощи и другое.