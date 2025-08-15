Университет на 100% закрыл выделенные бюджетные места на всех уровнях подготовки

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Российский государственный аграрный университет - Московская сельскохозяйственная академия (РГАУ-МСХА) имени К. А. Тимирязева зафиксировала рекордное количество заявлений от абитуриентов в 2025 году, получив более 110 тыс. заявлений на поступление от потенциальных студентов со всех регионов России. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

"Рекордное количество заявлений - это не просто цифры, это яркое свидетельство того, что молодые люди осознают стратегическую важность сельского хозяйства и аграрных наук для будущего страны", - сказал ректор, академик РАН, профессор Владимир Трухачев, чьи слова приводятся в сообщении.

Как проинформировали в пресс-службе, в 2023 году в вуз поступило свыше 47 тыс. заявлений от абитуриентов, в 2024 - свыше 71 тыс.

"Мы видим, как растет интерес к профессиям, которые обеспечивают продовольственную безопасность, внедряют инновации, развивают цифровое земледелие и биотехнологии. Мы готовим специалистов, которые уже сегодня востребованы на рынке труда и способны эффективно решать задачи развития агропромышленного комплекса", - добавил Трухачев, чьи слова цитирует пресс-служба.

Отмечается, что на данный момент университет на 100% закрыл выделенные бюджетные места на всех уровнях подготовки.

В текущем году в РГАУ-МСХА также было зачислено 10 абитуриентов без вступительных испытаний, отметили в сообщении, пояснив, что эти студенты являются победителями и призерами престижных всероссийских и перечневых олимпиад, включенных в список Министерства науки и высшего образования РФ.