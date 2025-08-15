Курганные могильники обнаружены при реконструкции трассы М-4 "Дон"

Они датируются разными периодами бронзового века

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Археологи обнаружили курганные могильники, датируемые разными периодами бронзового века, в ходе реконструкции трассы М-4 "Дон" в Ростовской области, говорится в сообщении кабмина со ссылкой на вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

"Сегодня отмечается День археолога. Во время строительных работ нередко обнаруживают ценные артефакты разных времен. Так, в ходе реконструкции федеральной трассы М-4 "Дон" в Ростовской области археологи обнаружили уникальные археологические памятники - курганные могильники, датируемые разными периодами бронзового века", - сказал он.

По словам главы госкомпании "Автодор" Вячеслава Петушенко, которые приводятся в сообщении, на участках обнаружены ямные, катакомбные и срубные захоронения, которые соответствуют периоду бронзового века. "Такие археологические памятники дают уникальную возможность восстановить обряды и представления о загробной жизни древних племен. Как отмечают археологи, нечасто удается встретить курган с погребением только времен бронзового века, к тому же всех его эпох", - подчеркнул он.