В Сколкове спортсмены из разных стран принимают участие в гонке дронов

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Кубок мэра Москвы по гонкам дронов стартовал в инновационном центре "Сколково". Гости мероприятия могут понаблюдать за соревнованиями среди мастеров управления беспилотными аппаратами, передает корреспондент ТАСС.

В пятницу на площадке проходят тренировочные вылеты, спортсмены стараются улучшить свое время и отточить навыки преодоления препятствий. Соревновательная часть состоится 16 и 17 августа.

Участники поборются за денежный приз в двух дисциплинах. Первой из них станет "Класс 330 - командный зачет" - круговые гонки спортивных FPV-квадрокоптеров с видом от первого лица с пит-стопами. Командам необходимо преодолеть все препятствия воздушной трассы и первыми завершить дистанцию в 50 кругов. Турнир пройдет в три этапа: четвертьфинал, полуфинал и финал. В нем примут участие 16 команд, которые разделят на четыре группы. Две лучшие из каждой группы пройдут в следующий раунд. Призовой фонд составит 4 млн рублей.

Второй дисциплиной станет "Технический симулятор". Спортсмены выступят в личном и командном зачетах. Виртуальная трасса повторит траекторию реального трека, на котором сразятся участники дисциплины "Класс 330 - командный зачет". В программу вошли женский и мужской турниры для участников старше 14 лет и состязания юниоров и юниорок 10-17 лет. Призовой фонд составит 1 млн рублей.

Всего участие в гонках примут 16 команд из 11 стран, среди которых Австралия, Белоруссия, Болгария, Германия, Индия, Казахстан, Испания, Россия, Южная Корея, Турция и Франция.

Участие российских команд в соревновании

Как рассказал член сборной России по гонкам дронов, участник команды от Ленинградской области Григорий Миронов, управление дроном является его любимым занятием, он занимается им на протяжении трех лет. "Наша цель (команды - прим. ТАСС) - выйти на международный уровень. Эти соревнования для нас можно считать первыми на международном уровне. Впервые мы летаем с иностранными командами", - поделился Миронов.

Он подчеркнул, что сегодня его команда прорабатывает тактику завтрашней гонки и пытается установить лучшее время.

Россию на турнире представляют семь команд. В них вошли члены сборной России по гонкам дронов, сформированной в июне 2025 года. Команды представляют Белгородскую, Самарскую, Ленинградскую, Новосибирскую области, Татарстан, Москву и Санкт-Петербург.

Другие активности

На территории "Сколково" все желающие могут попробовать поиграть в дрон-баскетбол. Задача заключается в том, чтобы попасть дроном, выполненным в форме мяча, в баскетбольное кольцо. Одним из самых сложных испытаний для посетителей стала задача пронести магнит с помощью дрона в специальное отверстие. Один из участников гонки дронов из Индии не без труда смог подцепить магнит и доставить его в нужную точку.

Также все желающие могут посетить мастер-классы по управлению беспилотниками и их сборке. Для детей подготовили деревянные конструкторы, из которых они соберут модель беспилотника. Также в павильоне можно поуправлять дронами с помощью специального симулятора.

"Никогда не бывал на таких мероприятиях, здесь все по-современному. <…> Гонки дарят новые эмоции. Постараюсь прийти на основную часть завтра", - рассказал гость мероприятия Олег, который пришел посмотреть на гонки с сыном.

Выставка беспилотников

Для тех, кому интересны последние разработки в области робототехники и беспилотных аппаратов, подготовлена экспозиция с дронами, предназначенными для разных задачи. Один из них способен проводить мониторинг местности и картографирование. Еще один беспилотник предназначен для поиска людей. Он передает данные добровольческому поисково-спасательному отряду "ЛизаАлерт".

Здесь же выставлена роботизированная платформа с высокой проходимостью, которая способна преодолевать болота и леса. Еще одна разработка поможет тушить пожары в высотных домах. Дрон сканирует очаг пожара и подает специальную смесь. После выполнения задачи аппарат формирует отчет.

Каждый желающий может попробовать себя в роли крановщика за рулем беспилотного крана. Это российский инновационный комплекс для дистанционного и беспилотного управления кранами, повышающий эффективность и безопасность работ на заводах и в логистических центрах. Оператор управляет несколькими единицами техники удаленно с одного рабочего места, оснащенного системами искусственного интеллекта.

В соседнем павильоне выставлены экспонаты с разработками регионов России, а также различных инновационных компаний. Среди 300 отечественных компаний, которые представили на форуме свои технологические решения, свыше половины - участники и партнеры Московского инновационного кластера (МИК). Здесь же можно приобрести товары бренда "Сделано в Москве".

Все мероприятия проходят в рамках международного форума "Беспилотные системы: технологии будущего", который стартовал 14 августа и продлится до 17 августа. Событие проводится по поручению президента России.

