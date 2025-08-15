В прокуратуре назвали причину загрязнения рек в Челябинске

Загрязнение возникло из-за ненадлежащего обслуживания ливневой канализации

ЧЕЛЯБИНСК, 15 августа. /ТАСС/. Ненадлежащее содержание сетей ливневой канализации стало причиной загрязнения рек Игуменка и Миасс нефтепродуктами в Челябинске. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Ранее сообщалось, что Росприроднадзор в Челябинске начал проверку по факту обнаружения нефтяного пятна площадью свыше 12 тыс. кв. метров на реке Миасс.

"Установлено, что причиной загрязнения стало ненадлежащее содержание сетей ливневой канализации. Руководителю обслуживающей организации МКУ "ЭВИС" внесено представление об устранении нарушений природоохранного законодательства. Прокуратура продолжает проверку и следит за устранением выявленных нарушений", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что для устранения последствий загрязнения поисково-спасательная служба региона установила боновые заграждения протяженностью 140 м на реке Миасс. Загрязненный участок реки был обработан биоразлагаемым сорбентом для нейтрализации нефтепродуктов.

Река Миасс - самый крупный приток реки Исеть. Ее длина составляет 658 км. Река протекает по территории Башкирии, Челябинской и Курганской областей.