Стоимость бензина держится на среднем уровне по югу России, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо

ГЕНИЧЕСК, 15 августа. /ТАСС/. Херсонская область пока не испытывает проблем с дефицитом топлива, стоимость бензина держится на среднем уровне по югу России, сообщил ТАСС губернатор региона Владимир Сальдо.

Ранее в Министерстве топлива и энергетики Республики Крым сообщили о временных трудностях с доставкой светлых нефтепродуктов на полуостров, которые привели к нехватке бензина АИ-95 на ряде АЗС. Власти отметили, что в ближайшее время необходимый объем бензина АИ-95 будет восполнен по мере развоза предприятиями-трейдерами по сети АЗС республики.

"Острых проблем с топливом в Херсонской области пока нет, средняя цена более-менее держится, хотя каждый год в августе бывают проблемы с дефицитом бензина. У нас не такое большое потребление, поэтому проблем нет - ни с общими запасами, ни с увеличением цены", - сказал Сальдо.

Министр топливно-энергетического комплекса Херсонской области Павел Савранский отметил в беседе с ТАСС, что ситуация с топливом в регионе остается стабильной. "Как только проблемы [c топливом] начнутся, будем оперативно реагировать", - подчеркнул он.