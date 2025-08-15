Они распространяли недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти и выступали против спецоперации

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Историк и публицист Марк Солонин и бывший священнослужитель РПЦ Иоанн Курмояров включены в реестр иностранных агентов, свидетельствуют данные на сайте Минюста РФ.

Как пояснило ведомство, Солонин и Курмояров распространяли недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, выступали против проведения спецоперации на Украине и проживают за пределами РФ. Кроме того, Курмояров распростронял недостоверные сведения о Русской православной церкви.