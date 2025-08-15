После успешных испытаний по его примеру создадут более мощное судно

МУРМАНСК, 15 августа. /ТАСС/. Мурманская компания представила на фестивале "Архипелаг-2025" в Сколково прототип безэкипажного катера, который сможет доставлять грузы в удаленные и труднодоступные районы Мурманской области. Об этом сообщил губернатор Андрей Чибис в своем Telegram-канале.

"Безэкипажный катер для перевозки грузов по Баренцеву морю - разработка, над которой трудятся наши северяне. Прототип катера "Герои Тумана" на фестивале "Архипелаг-2025" в Сколково представил резидент АЗРФ, мурманская компания "НПК Прогресс", - написал он.

Глава региона добавил, что прототип катера уже может доставлять грузы весом до 1 тонны в отдаленные и труднодоступные районы региона, а после успешных испытаний по его примеру создадут более мощное судно.

"Разработчики посвятили проект подвигу "Тумана", который в годы войны, пожертвовав собой, спас Северный флот от вражеской атаки. Память о героях теперь живет и в новых технологиях", - подчеркнул Чибис.