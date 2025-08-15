Подростки пройдут стажировку в аппарате уполномоченного по правам ребенка в РФ

Практика ждет трех участников кадровой платформы "Уполномоченный на результат"

ПЯТИГОРСК, 15 августа. /ТАСС/. Трое участников кадровой платформы для подростков "Уполномоченный на результат" пройдут стажировку в аппарате федерального детского омбудсмена. Об этом сообщила журналистам уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в центре знаний "Машук" в ходе всероссийского форума "Машук".

"Когда мы создавали дистанционное задание кадровой платформы, мы думали, что это не вызовет большой ажиотаж. По итогу 1 300 с лишним ребят поучаствовали в дистанционном отборе, занимались важным делом. <…> 150 лучших ребят приехали сюда, в финале трое из молодых ребят получат возможность стажировки в федеральном аппарате уполномоченного [по правам ребенка], часть ребят будут трудоустроены в региональные аппараты", - сказала она.

Финалисты кадровой платформы "Уполномоченный на результат", которая рассчитана на подростков 14-18 лет, стали участниками всероссийского форума "Машук". Ребята представляют 82 региона России. "Нам важно мнение ребят, потому что мы работаем для детей, их мнение мы должны оценивать прежде всего", - отметила Львова-Белова.

XVI Всероссийский молодежный форум "Машук" - флагманский форум платформы "Росмолодежь.Форумы". В 2025 году форум объединит более 2 тыс. молодых профессионалов сфер педагогики и воспитания, а также молодых людей, нацеленных работать и развиваться в правозащитных институтах России и юных наставников всероссийского проекта "Первые первым" в возрасте от 14 до 35 лет из всех регионов России. Две смены форума пройдут во всероссийском центре знаний "Машук". ТАСС - генеральный информационный партнер, "Это Кавказ" - информационный партнер форума.