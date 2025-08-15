Слуцкий призвал обязать закрашивать рекламу наркотиков на домах

Лидер ЛДПР отметил, что устранение таких надписей должно быть прямой обязанностью управляющих компаний

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Управляющие компании нужно на законодательном уровне обязать закрашивать надписи с рекламой наркотиков, появляющиеся на фасадах домов и в общественных местах, в случае их бездействия за это должна наступать административная ответственность. Об этом ТАСС заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Дома и улицы наших городов рекламируют наркодилеров и губят жизни наших детей.

Пора с этим заканчивать. Реакция на ядовитые каракули должна быть мгновенной. Жильцы и правоохранительные органы должны иметь рычаги давления на ответственных: звонок, приехали, закрасили. Сразу, а не через полгода. И вот этих ответственных мы требуем назначить законом", - сказал Слуцкий.

По его словам, устранение таких надписей должно быть прямой обязанностью управляющих компаний, без привлечения "самодеятельности и незаконного волонтерства". "За нарушения должностным лицам - штраф до 20 тыс. рублей, а юридическим - до 500 тыс. рублей. Не забудем и о самих художниках, с них особый спрос", - сказал депутат.

Слуцкий отметил, что в настоящее время в законодательстве не предусмотрена прямая обязанность конкретных структур закрашивать надписи с рекламой наркотиков. "Оказывается, у нас в России эти художественные беззакония вообще никто не обязан закрашивать. Ни управляющая компания, ни правоохранительные органы, ни кто-либо еще. Это форменное безобразие и, честно говоря, пособничество преступникам", - подчеркнул он.