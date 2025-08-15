Главный археолог столицы Леонид Кондрашев подчеркнул, что основные раскопки ведутся на пересечении Никольской улицы и Черкасского переулка

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Столичные археологи в ходе раскопок, с большой долей вероятности, нашли Опричный двор Ивана Грозного в Романовом переулке в центре Москвы, сообщил журналистам первый замруководителя столичного департамента культурного наследия, главный археолог Москвы Леонид Кондрашев.

"Основные раскопки сейчас - во-первых, я выделю, которые близко к центру. Пересечение Никольской и Черкасского переулка, так называемое Чижевские подворья, Романов переулок. А там, кстати, мы с очень большой долей вероятности, но дайте нам еще подумать, нашли Опричный двор Ивана Грозного, который как раз из политических соображений сделал себе резиденцию вне Кремля", - сказал Кондрашев.

Согласно информации на сайте "Узнай Москву" в 1565 году в середине Моховой улицы, между Воздвиженкой и Большой Никитской, на месте уничтоженного пожаром двора князя Черкасского построен Опричный двор царя Ивана IV Грозного. В 1571 двор сгорел во время нашествия крымского хана. Ученые установили его местоположение по речному песку, на который наткнулись строители метро в 1930-е годы.