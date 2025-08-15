По словам Сергея Носова, строительство инфекционной больницы не может быть начато из-за сложностей с прохождением государственной экспертизы документации и определением источника финансирования

МАГАДАН, 15 августа. /ТАСС/. Строительство инфекционной больницы в Магадане не может быть начато из-за сложностей с прохождением государственной экспертизы проектно-сметной документации и определением источника финансирования. Об этом сообщил президенту России Владимиру Путина на совещании о ходе реализации мастер-плана города Магадан губернатор Магаданской области Сергей Носов.

"Следующий проблемный вопрос, который я хотел бы здесь обозначить, это сама инфекционная больница. Детская [инфекционная] больница разместилась в здании бывшей школы-интерната, взрослая - в здании бывшего санатория, находящегося в зоне обрушения. Оба здания имеют критический износ и не соответствуют СанПинам. Инфекционная больница включена в долгосрочный комплексный план. Мы уже разработали проектно-сметную документацию, но не можем зайти в госэкспертизу для проведения достоверности сметной стоимости, так как не определен источник финансирования. В то же самое время средства федерального бюджета на реализацию проекта не могут быть выделены, потому что нет госэкспертизы", - сказал он.

При этом Носов отметил, что на всех объектах, сдача которых по графику реализации мастер-плана развития Магадана запланирована на 2025-2026 годы, ведутся работы. "Все они обеспечены финансированием, кроме роддома. Пока. По объектам, запланированным на бюджетный цикл 2027-2029 годов не все вопросы финансирования решены, но мы имеем план действий, понимаем, что нужно делать для успешной реализации", - добавил глава региона.