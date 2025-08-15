В ЛНР введен запрет на публикацию фото и видео о последствиях атак ВСУ

Соответствующий указ подписал глава региона Леонид Пасечник

ЛУГАНСК, 15 августа. /ТАСС/. Запрет на публикацию фото и видео о последствиях атак ВСУ в интернете введен в Луганской Народной Республике. Соответствующий указ подписал глава региона Леонид Пасечник, сообщил он в своем Telegram-канале.

"Подписал указ о запрете размещения фото- и видеоматериалов с мест атак врага по территории республики интернете. Эта вынужденная мера позволит предотвратить утечку информации, которой могут воспользоваться ВСУ для повторных ударов. А значит, защитит жизнь и здоровье людей, поможет нашим военным более эффективно выполнять боевые задачи. Безопасность мирных граждан превыше всего", - написал он.

Запрет распространяется на публикацию в СМИ, мессенджерах, социальных сетях материалов, фиксирующих места и последствия вражеских атак, падение ракет и беспилотников, детонацию боеприпасов, позволяющих определить места расположения военных, топливно-энергетических и промышленных объектов. Запрещенные материалы будут удаляться из открытых источников интернете.

Глава региона попросил жителей отнестись ответственно и с пониманием к этим ограничениям. "Призываю строго соблюдать их! Это безопасность нас, наших детей и близких", - отметил он.