Собранные в Новороссийске саркофаги установят на месте крушения судов в Керченском проливе методом затопления и балластировки, сообщил Максим Смирнов

КРАСНОДАР, 15 августа. /ТАСС/. Собранные в Новороссийске саркофаги (коффердамы) установят на месте крушения танкеров в Керченском проливе методом затопления и балластировки, каждый из них оборудован восемью люками для доступа водолазов с оборудованием для откачки нефтепродуктов. Об этом сообщил ТАСС начальник участка АО "Дороги и мосты" группы компаний "Нацпроектстрой" Максим Смирнов.

Ранее сообщалось, что работы по сборке коффердамов для обломков танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" ведутся в Новороссийске, габариты сооружений будут сравнимы с пятиэтажным домом. Конструкции имеют высокую степень герметичности для предупреждения вытекания мазута.

Как пояснил Смирнов, коффердам "будет опускаться на дно за счет его затопления, балластировки". После этого через специальные люки "будут проникать водолазы и доставлять свое оборудование к месту нахождения обломков" для откачки нефтепродуктов. По его словам, каждый из саркофагов оборудован восемью подобными люками. Также конструкции будут оснащены поплавками и разметкой для координации действий, рассказал он.