Он установлен в хуторе Политотдел Кошехабльского района, где компактно проживает татарская диаспора

МАЙКОП, 15 августа. /ТАСС/. Памятник Герою Советского Союза, поэту Мусе Джалилю открыли в пятницу в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в хуторе Политотдел Кошехабльского района Адыгеи, где компактно проживает татарская диаспора. В торжественной церемонии приняла участие делегация из Татарстана во главе с вице-премьером республики Василем Шайхразиевым, сообщил в своем Telegram-канале глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

"В эти дни в Адыгее находится делегация из Татарстана во главе с вице-премьером республики Василем Шайхразиевым. Гости приехали на открытие памятника Герою Советского Союза, поэту Мусе Джалилю в хуторе Политотдел Кошехабльского района, где компактно проживает татарская диаспора. Решение об этом было принято на Окружном заседании татарских общественных организаций, прошедшем в Адыгее в начале года, и сегодня воплощено в жизнь", - написал он.

Кумпилов отметил, что с большим удовольствием встретился с коллегами, обсудил сотрудничество в рамках культурного и делового обмена. Опыт Татарстана в экономическом и культурном строительстве показателен: многие регионы, в том числе и Адыгея, перенимают положительные практики республики в части функционирования индустриальных парков.

Будем и дальше наращивать наше взаимодействие. Разумеется, важным элементом сближения регионов останутся и братские отношениями с жителями Татарстана, взаимные визиты творческих коллективов, ориентированность на сохранение межнационального и межконфессионального согласия", - добавил глава республики.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе главы республики, в хуторе Политотдел, где сегодня компактно проживают более 230 татар, гости Адыгеи также возложили цветы к памятнику односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

О Мусе Джалиле

Муса Джалиль (Муса Мустафович Залилов) (1906-1944) - советский поэт, Герой Советского Союза (1956, посмертно). Родился в деревне Мустафино Оренбургской губернии в крестьянской семье, учился в Оренбурге, а затем в Казани. Автор поэтических сборников "Мы идем", "Письмоносец", "Моабитская тетрадь". В 1942 году в ходе Великой Отечественной войны взят в плен, вступил в волжско-татарский легион вермахта "Идель-Урал" и организовал в нем подпольную группу, освобождавшую военнопленных. В 1943 году группа раскрыта гестапо, в 1944 году всех ее членов казнили. Лауреат Ленинской премии (1957, посмертно).