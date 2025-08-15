На форуме "Москва 2030" за две недели побывали более 2,5 млн человек

С 1 августа по 14 сентября на площадках проходят культурные, спортивные, образовательные и другие мероприятия, посвященные развитию российской столицы

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Гостями форума "Территория будущего. Москва 2030" за две недели его проведения стали свыше 2,5 млн человек. Об этом сообщил в своем личном блоге мэр столицы Сергей Собянин.

"За первые две недели работы в мероприятиях форума приняли более 2,5 млн москвичей и гостей города. В этом году "Территорией будущего" стали 11 флагманских площадок, включая новые - кампус МГТУ им. Н. Э. Баумана, кинозавод "Москино", парк 50-летия Октября и ВДНХ", - написал мэр.

Форум "Территория будущего. Москва 2030" организован в рамках проекта "Лето в Москве". С 1 августа по 14 сентября на десятках площадок проходят культурные, спортивные, образовательные и другие мероприятия, посвященные развитию российской столицы. Информация о площадках и подробная программа доступны на официальном сайте события.

"Вчера открылась еще одна площадка форума в новом кампусе МГТУ им. Н. Э. Баумана. Здесь передовые технологии и научные разработки соединятся с креативным искусством. Насыщенная программа мастер-классов по навыкам профессий будущего, лекций и дискуссий с учеными и художниками вовлечет жителей разных возрастов в диалог о технологиях завтрашнего дня. Главные темы - нейроуправление городской средой, биотехнологии в инфраструктуре, аудиодизайн, разработка видеоигр и не только", - отметил Собянин.

Он добавил, что 29 августа кинозавод "Москино" станет территорией электронной музыки "Портал 2030-2050" со световым шоу и программой K-pop.