В отдельной палатке организовали зону питания

АНКОРИДЖ /штат Аляска/, 15 августа. /ТАСС/. В пресс-центре для журналистов, освещающих саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, организаторы предусмотрели кофе-брейк. В специально отведенной зоне можно было согреться горячим кофе.

Пресс-центр расположился во временном шатре, а погода в Анкоридже с утра выдалась прохладной. Ночью прошел дождь и утром столбик термометра показывал всего 11 градусов тепла.

В приготовленных ланчбоксах были бургеры, фруктовый салат и малиновый сладкий батончик. Кроме того, в отдельной палатке организовали зону питания. Там установили корзины с огромным количеством всевозможных снэков, корзину с фруктами и выставили целую батарею газированных напитков.

Накануне журналистам кремлевского пула в пункте временного размещения на стадионе Alaska Airlines Center организовали бесплатный обед в кафетерии Университета Анкориджа. Из горячего можно было отведать суп чили с мясом, пиццу "Маргарита", собрать себе салат в салат-баре или приготовить сэндвич или тако с тунцом. В кафетерии стояли автоматы с большим выбором традиционных американских газированых напитков. Вечером для разместившихся на стадионе представителей СМИ тоже организовали небольшой перекус. В ПВР доставили коробки с яблочным пюре, чипсами, овсяными батончиками, печеньем с черничной глазурью. Из более плотной еды - были тако с тунцом, из здоровой пищи - свежие яблоки и апельсины. Утолить жажду предлагалось сладкими энергетиками.