МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Участок Тверской улицы от Настасьинского переулка до Триумфальной площади и 1-я Тверская-Ямская улицы будут закрыты для автотранспорта с 21:00 мск 15 августа до 05:00 мск 18 августа из-за необходимости проведения ремонта дорожного полотна. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В общей сложности заменим около 50 тыс. кв. дорожного покрытия по технологии укладки "единым ковром". Сейчас на дороге из-за интенсивного движения уже образовалась колейность, которая может стать причиной ДТП. Поэтому специальная комиссия после обследования данного участка приняла решение о необходимости ремонта. Работы по замене асфальтового покрытия будут вестись ускоренными темпами и в круглосуточном режиме", - сказал Бирюков.

По его словам, дорожное покрытие на этом участке Тверской улицы и 1-й Тверской-Ямской улице последний раз меняли в 2021 году по технологии бесшовной укладки "единым ковром". Это позволило четыре сезона эксплуатировать дорожное полотно без ремонта. Для дорог первой категории, к которым относится Тверская, межремонтный срок службы асфальта составляет три года.

"При проведении работ, как и четыре года назад, будет применяться технология укладки асфальтобетонного покрытия "единым ковром", она ведется одновременно на всей ширине проезжей части. Это позволяет существенно сократить время проведения работ, для сравнения, замена такого объема дорожного покрытия без применения этой технологии заняла бы более недели", - заверил заммэра.