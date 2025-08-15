Аэропорт Анкориджа возобновил выпуск и прием самолетов

До завершения саммита глав РФ и США могут быть временные задержки на вылет и прилет, уточнили в диспетчерской службе аэропорта

АНКОРИДЖ, 15 августа. /ТАСС/. Аэропорт Анкориджа возобновил прием и выпуск самолетов, приостановленные ранее на время встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщили ТАСС в диспетчерской службе аэропорта.

"После торжественной встречи прибывших на Аляску глав государств выпуск и прием самолетов возобновлен", - сказал собеседник агентства. Однако он подчеркнул, что до завершения саммита глав России и США временные задержки на вылет и прилет вновь могут иметь место.

Ранее в диспетчерской службе ТАСС сообщали, что на время официальной церемонии встречи Путина и Трампа работа аэропорта приостанавливалась, а следовавшие в Анкоридж самолеты временно отправлялись в зону ожидания. В частности, больше получаса в этой зоне провели рейсы из Шанхая, Миннеаполиса, Чикаго и Сиэтла.

Встреча Путина и Трампа проходит на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, главы государств сосредоточатся на обсуждении украинского урегулирования. По его словам, Путин и Трамп также обсудят двустороннее сотрудничество в экономической сфере.