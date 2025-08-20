Крупнейший в истории юга Сибири помидор весом 2,8 кг вырастили в Минусинске

С помидора победителя сделают слепок, который оставят в музее города

КРАСНОЯРСК, 16 августа. /ТАСС/. Жительница Минусинска в Красноярском крае Наталья Сонина выиграла автомобиль "Нива" на празднике "Минусинский помидор" за выращенный томат, вес которого составил более 2,8 кг. Это самый крупный плод за всю историю праздника День помидора на юге региона, сообщает корреспондент ТАСС с церемонии награждения победителя.

"На самом деле, я вырастила этот томат вместе с сыном. Очень горжусь победой", - рассказала победительница. По ее словам, занимается она томатами 15 лет, однако впервые удалось вырастить такой большой плод.

Мэр Минусинска Дмитрий Меркулов сообщил ТАСС, что с помидора победителя сделают слепок, который оставят в музее города. "Также мы хотим взять семена этого помидора в надежде, что он даст хороший урожай", - пояснил Меркулов.

Праздник помидора был совмещен с Днем города, и начался с театрализованного шествия по центру Минусинска. Также в городе открылась выставка-ярмарка, где можно приобрести самые различные сорта томатов и другую продукцию сельского хозяйства.

По словам губернатора Красноярского края Михаила Котюкова, о Дне помидора знают многие за пределами Красноярского края. "Люди пытаются выращивать помидоры, которые были бы похожи на минусинские, но, честно сказать, пока это ни у кого не получилось. Я хочу вас поблагодарить за верность этой традиции, за любовь к родному городу", - сказал губернатор на празднике.

Предыдущий рекорд был установлен в 2024 году, тогда был выращен томат весом 2,736 кг.

О Дне помидора

Впервые праздник День помидора прошел в Минусинске в 2004 году. Помидоры были завезены на юг современного Красноярского края (в те годы - Енисейской губернии) в XIX веке ссыльными декабристами. Благоприятный климат Минусинской котловины способствовал развитию овощной культуры. Так, в 1913 году на выставке бахчеводства и огородничества в Минусинске были выставлены местные сорта помидоров. Известный в те годы селекционер Иван Старухин вырастил томат весом 745 гр.