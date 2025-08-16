В настоящий момент в регионе существуют возможности для занятия 71 дисциплиной по 5 видам адаптивного спорта

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 августа. /ТАСС/. Спорт глухих, фиджитал-спорт и спорт для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата планируют развивать на территории Свердловской области в 2025-2026 годах. Об этом ТАСС сообщили в региональном министерстве физической культуры и спорта.

"В 2025-2026 годах планируется развитие таких дисциплин как: спорт глухих (боулинг); спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (футбол ампутантов, стендовая стрельба - трап, падл на колясках); фиджитал спорт (функционально-цифровой спорт по спортивным дисциплинам адаптивных видов спорта)", - сказали в министерстве.

В настоящий момент в Свердловской области существуют возможности для занятия 71 дисциплиной по 5 видам адаптивного спорта, кроме того, развивается 8 видов юнифайд-спорта (форма соревнований, в которой в одной команде выступают спортсмены с особенностями развития и атлеты без нарушений), среди которых баскетбол в форматах 5 на 5 и 3 на 3, фигурное катание, футбол, настольный теннис, волейбол, флорбол и бочче. Всего адаптивным спортом в Свердловской области занимается более 46 тыс. лиц с ОВЗ, что составляет 24% от общего числа инвалидов, не имеющих противопоказаний к занятиям физкультурой. По состоянию на 1 августа на территории региона проведено более 900 физкультурных и спортивных мероприятий среди инвалидов и лиц с ОВЗ, в которых приняли участие более 14 тыс. человек.

Для участников СВО в Свердловской области с 2023 года организованы тренировки по волейболу сидя, стрельбе из лука и армрестлингу, с декабря 2024 начались тренировки по следж-хоккею, горнолыжному спорту, сноуборду, фехтованию на колясках, лыжным гонкам и пауэрлифтингу. В текущем году начали активно развиваться баскетбол на колясках, пара-бокс, футбол ампутантов.