УПЦ отказалась предоставить Киеву доказательства разрыва с РПЦ

В Киевской митрополии УПЦ проанализировали предписание ГСУЭСС и пришли к выводу, что "пункты предписания с обязательством устранить нарушения законодательства являются фиктивными, не имеют отношения к УПЦ, а потому не могут быть исполнены"

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) отказалась представить доказательства разрыва с Русской православной церковью (РПЦ). Соответствующее заявление, подписанное митрополитом УПЦ Онуфрием, опубликовано на официальном сайте УПЦ.

Ранее Госслужба Украины по вопросам этнополитики и свободы совести (ГСУЭСС) предписала УПЦ "устранить нарушения и представить до 18 августа доказательства полного разрыва с РПЦ".

"Предписание ГСУЭСС с требованием устранить некие надуманные признаки аффилированности с РПЦ является грубым вмешательством во внутреннюю жизнь УПЦ и нарушением законодательства Украины и международного права. Предписание предшествует окончанию судебных процессов, которые имеют большое значение в установлении фактов незаконных действий со стороны ГСУЭСС. Кроме того, предписание противоречит решению Совета национальной безопасности Украины и обороны о недопустимости обострения конфликтов, вызванных религиозными факторами. Предписание имеет откровенно манипулятивный характер и является абсолютно далеким от объективности и реалий, в которых находится УПЦ", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в Киевской митрополии УПЦ проанализировали предписание и пришли к выводу, что "пункты предписания с обязательством устранить нарушения законодательства являются фиктивными, не имеют отношения к УПЦ, а потому не могут быть исполнены". Предписание является "не правовым актом, а публичным ультиматумом, основанным на субъективных мнениях руководства службы", подытожили в УПЦ.

ГСУЭСС требует предоставить решение "высших органов церковной власти и управления" УПЦ по поводу выхода из структуры РПЦ, а также "утраты силы для УПЦ всех положений Устава РПЦ". Кроме этого, ГСУЭСС требует предоставить документы "об отзыве священнослужителей, монахов, монахинь УПЦ из состава Священного Синода РПЦ, Архиерейского и Поместного соборов РПЦ, Межсоборного присутствия РПЦ, синодальных отделов и других руководящих и церковно-канонических органов РПЦ". 9 июля ГСУЭСС заявила, что по итогам проведенной проверки обнаружила признаки связи УПЦ с РПЦ. Это может стать основой для реализации полного запрета канонической церкви через суд.

Гонения и запрет УПЦ

Гонения на УПЦ начались в стране после госпереворота 2014 года при президенте Петре Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). Украинские власти активно способствуют переходу религиозных общин УПЦ в юрисдикцию Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной в 2018 году из двух раскольнических религиозных структур. Власти на местах лишают УПЦ права на аренду земли под храмами, при их поощрении сторонники раскольнической ПЦУ силой захватывают храмы канонической церкви, нападают на священников. Правоохранительные органы предъявляют священникам УПЦ обвинения в государственной измене и других преступлениях, против них вводят санкции. 2 июля Владимир Зеленский лишил предстоятеля УПЦ митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия украинского гражданства.

Хотя прихожанами УПЦ в стране, по информации ГСУЭСС, остаются не менее 5-6 млн жителей, летом прошлого года был принят инициированный Зеленским закон о запрете УПЦ. С 24 мая этого года власти получили право окончательно запретить религиозные организации УПЦ через суд.

С конца мая в стране началась проверка возможной связи канонической УПЦ с РПЦ. В соответствии со вступившим в силу законом, ГСУЭСС имеет право обращаться в суд с иском о запрете деятельности религиозных организаций, которые экспертиза сочтет связанными с РПЦ. Как отмечали в РПЦ, этот закон несовместим с представлениями о верховенстве закона и нацелен на осуществление политических репрессий в отношении прихожан УПЦ.