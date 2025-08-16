В программу капитального ремонта включено примерно 30 тыс. зданий общей площадью более 300 млн кв. м, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Специалисты столичного комплекса городского хозяйства провели капитальный ремонт более чем 1,3 тыс. домов по соответствующей региональной программе. Об этом сообщили на сайте мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

"В столице продолжается реализация самой масштабной в новейшей истории программы капитального ремонта жилья. В этом году в нее вошло свыше 2,4 тысячи объектов, из них более чем в 1,3 тысячи работы уже выполнены. Всего с 2015 года отремонтировали около 16 тысяч домов", - отметил Бирюков.

В столичную программу капитального ремонта включено примерно 30 тыс. зданий общей площадью более 300 млн кв. м, добавил заммэра Москвы. На это число приходится 10% многоквартирных домов по всей России, которые входят в региональные программы по капремонту.

При проведении капитального ремонта зданий специалисты столичных служб обновляют облик объектов, меняют инженерные системы и лифты, ремонтируют крыши и подъезды. Перечень работ для каждого здания определяется с учетом срока службы инженерных систем и их технического состояния.

Соблюдение сроков эксплуатации лифтов находится на особом контроле из-за повышенного уровня опасности таких объектов. С 2018 года в домах, находящихся на счете регионального оператора, лифты меняют строго в год окончания 25-летнего срока службы.