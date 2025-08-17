Почти 82% предложений приходится на автомобили белого, черного, серого и серебристого цвета

МОСКВА, 16 августа./ТАСС/. Почти 82% предложений на платформе "Авито Авто" приходится на новые машины белого, черного, серого и серебристого цвета. При этом в сегменте подержанных авто их доля составляет чуть больше 70%. Именно поэтому, машины монохромным цветов самые массовые на российских дорогах. Об этом говорится в исследовании "Авито авто", материалыкоторого есть в распоряжении ТАСС.

При этом в 2024 году россияне чаще всего интересовались черными - 22% от всего интереса, и белыми машинами - 21,8%. Также в пятерку лидеров вошли серый - 14,1%, серебряный - 12,3% и синий - 9,1%.

"По данным платформы, самые распространенные цвета автомобилей - монохромные: белый, черный, серый и серебристый. На рынке новых машин на них приходится почти 82% предложений на Авито, а на вторичном - чуть больше 70%. Именно поэтому, такие автомобили - самые массовые на российских дорогах", - сказано в исследовании.

Эксперты платформы отмечают, с точки зрения спроса автомобили других цветов востребованнее. Таким образом, в сегменте новых машин, пользователи чаще всего смотрят на коричневые авто. При этом спрос на черные и белые кузова ниже в среднем на 15%, на серые - на треть. Еще меньшей популярностью пользуются синие и зеленые автомобили - на 25-30% ниже, чем коричневые.

За первое полугодие 2024 года доля белых автомобилей снизилась на 3,1 п.п. (до 30,2%), тогда как коричневых выросла на 1,3 п.п. (до 2,2%). Черные машины заняли 21,5% рынка (+1,3 п.п.), серые и серебристые - 29,8% (+1,7 п.п.).

На вторичном рынке наибольшим спросом пользуются зеленые авто - на 8% выше, чем черные. Белые и серые модели менее востребованы - на 20% ниже лидера, синие - на 10% ниже. Красные, коричневые и бежевые автомобили сохраняют средний уровень спроса, сопоставимый с белыми.