МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Ограничения на вход и выход на станциях метро вблизи стадиона "Лужники" возможны 16 августа в связи с проведением концерта. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"16 августа на станциях метро, расположенных вблизи стадиона "Лужники", возможны ситуативные ограничения входа/ выхода в связи с проведением концерта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на ближайшей к стадиону станции "Спортивная" перед мероприятием южный вестибюль будет работать только для выхода пассажиров, после - только для входа.