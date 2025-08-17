На репетиции были проработаны детали сбора участников и зрителей и их перемещения после завершения мероприятия

ПЕКИН, 17 августа. /ТАСС/. Власти КНР повторно провели в Пекине репетицию парада по случаю 80-й годовщины победы в Войне сопротивления японским захватчикам. Как сообщило Центральное телевидение Китая, в мероприятии приняли участие порядка 40 тыс. человек.

Шествие проходило с 17:30 по пекинскому времени до 03:30 в воскресенье (16 августа с 12:30 до 22:30 мск). Как прокомментировали организаторы, вторая репетиция проводилась на основе первой, однако "включала больше факторов и этапов". На ней были проработаны детали сбора участников и зрителей и их перемещения после завершения парада.

Уточняется, что тем самым удалось дополнительно проверить систему общего контроля и организационную поддержку, обеспечить упорядоченность и согласованность действий. Задачи репетиции были успешно выполнены.

Администрация Пекина подтвердила, что подготовительное мероприятие было более продолжительным, чем предшествующее, и охватывало большую площадь. Правительство города выразило благодарность жителям и туристам за поддержку.

3 сентября в Пекине состоится масштабный парад, на котором Китай представит военную технику национального производства, находящуюся у него на вооружении. На церемонии будут присутствовать лидеры некоторых стран, включая президента РФ Владимира Путина. Первая репетиция прошла 9-10 августа, в ней участвовали 22 тыс. человек.

Власти Китая периодически проводят военные парады на площади Тяньаньмэнь в Пекине с 1949 года, когда была образована народная республика. Последний раз это произошло 1 октября 2019 года, когда страна праздновала 70-летие основания КНР.