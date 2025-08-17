Миронов предложил запретить трудовым мигрантам привозить семьи в Россию

Так председатель партии "Справедливая Россия - За правду" прокомментировал в преддверии начала учебного года проблему переполненных детских садов и школ в популярных у мигрантов регионах

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Иностранцы должны приезжать в Россию на заработки без семей и уезжать после завершения работы. Такое мнение высказал ТАСС председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов, комментируя в преддверии начала учебного года проблему переполненных детских садов и школ в популярных у мигрантов регионах РФ.

"Если даже где-то действительно нужны рабочие руки в лице мигрантов - хотя многие субъекты Федерации отказались от них, и небо не упало, - но если даже где-то нужны, пожалуйста: без всяких семей, приехали, отработали, получили деньги и уехали. И тогда у нас будет достаточно мест в детских садах и в школах и так далее", - сказал парламентарий.

Он отметил также, что многие из приезжающих в Россию граждан зарубежных стран не собираются работать, "но они везут сюда семьи". "И вот у нас получается, что в детских садах мест нет", - сказал Миронов, отметив аналогичную проблему и в школах.

Ранее в России был принят закон, запрещающий зачислять в школы детей мигрантов, не владеющих русским языком.