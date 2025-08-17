Собянин: пассажиры совершили более 260 млн поездок на МЦД-3 за два года

Третий диаметр разгрузил соседние линии метро на 15%, сообщил мэр Москвы

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Третье направление Московских центральных диаметров (МЦД-3) стало самым востребованным у пассажиров за два года. Количество поездок составило более 260 млн, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"Больше 260 млн поездок: за два года работы МЦД-3 стал самым популярным из всех диаметров. Третий диаметр соединил 24 района столицы и четыре округа Московской области - еще 3,2 миллиона человек получили наземное метро. Здесь работает 39 станций, 13 из них - пересадочные", - говорится в сообщении.

Мэр добавил, что МЦД-3 разгрузил соседние линии метро на 15%. По словам Собянина, строительство линии было сложной задачей. Для этого фактически заново построили Митьковскую ветвь, переложили и электрифицировали все пути, соорудили новый пролет на Русаковском мосту и построили тоннель для соединения с Казанским направлением.

Также на третьем диаметре возвели два вокзала - в Митьково и Зеленограде, благоустроили станции Казанского направления. Отмечается, что после обновления подвижного состава от Зеленограда до Раменского курсируют только "Иволги".

Президент РФ Владимир Путин дал команду на запуск движения по третьему Московскому центральному диаметру 17 августа 2023 года, общая протяженность маршрута - 85 км.