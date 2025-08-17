Архитекторы разработали три концепции нового социокультурного кластера с образовательными, спортивными и культурно-развлекательными объектами

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Более 100 тыс. жителей столицы приняли участие в голосовании за архитектурные проекты, которые могут быть реализованы на месте здания правительства Москвы на Новом Арбате, д.36. Голосование проходит на сайте или в приложении проекта "Активный гражданин".

Прежде в этом здании располагалась администрация Совета экономической взаимопомощи. Комплекс был построен в 1960-1970-х годах. Архитекторы разработали три концепции нового социокультурного кластера с образовательными, спортивными и культурно-развлекательными объектами.

Первая концепция сохраняет прежний вид здания, дополняя его строением в виде свитка. В комплексе зданий разместят зоны для отдыха, административные и офисные помещения, общественные и культурные пространства с видами на центр столицы. Вторая концепция предлагает строительство трех высотных корпусов, которые сохранят исторические линии и формы здания. Третья концепция предполагает переосмысление исторического наследия и дополнение его новым функционалом. Участники голосования могут также предложить, чтобы решение принимали только специалисты.