В Свердловской области планируется построить три придорожных отеля

Инвестиции в проект ожидаются в размере 660 млн рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 августа. /ТАСС/. Строительство трех придорожных отелей с уровнем сервиса городских гостиниц планируется в Свердловской области, инвестиции в проект ожидаются в размере 660 млн рублей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Денис Паслер.

"Обсудили с руководством компании "Триа девелопмент" строительство в Свердловской области трех придорожных отелей с уровнем сервиса городских гостиниц. Объем инвестиций составит 660 миллионов рублей. Сегодня сеть представлена 12 отелями в крупных регионах России, еще 10 объектов в процессе проектирования и строительства. Поручил Агентству по привлечению инвестиций Свердловской области совместно с компанией рассмотреть земельные участки для размещения новых объектов", - написал Паслер.

Он отметил, что все отели сети строятся по типовому проекту - это позволяет сократить сроки работ до восьми месяцев: в каждой гостинице по два этажа и 49 номеров, в том числе для маломобильных граждан, в номерах могут разместиться до трех человек. "Новая высокоскоростная магистраль М-12, которую мы открыли месяц назад с президентом России Владимиром Путиным, значительно стимулирует развитие туризма и деловую активность в целом. Наличие придорожной инфраструктуры - один из решающих факторов при выборе автомобильного маршрута", - пояснил врио губернатора региона.

О трассе

Торжественная церемония открытия участка автомобильной дороги М-12 "Восток" г. Дюртюли - пгт Ачит состоялась при участии президента России Владимира Путина в июле 2025 года. Новая магистраль стала продолжением трассы М-12 до Екатеринбурга. Реализация проекта позволила сформировать бесшовный скоростной маршрут протяженностью 2,4 тыс. км от Санкт-Петербурга до Екатеринбурга, сокращение времени в пути для пользователей составило более 22 часов. Теперь, с открытием нового участка, М-12 "Восток" связывает Санкт-Петербург, Москву, Казань и Екатеринбург.