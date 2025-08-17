Каждый пятый эйчар-менеджер считает безответственность и разгильдяйство самой большой проблемой молодых сотрудников

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Каждый пятый эйчар-менеджер считает безответственность и разгильдяйство самой большой проблемой в работе с зумерами, также каждого седьмого работодателя раздражает, как легко молодые сотрудники меняют работу. Об этом сообщил ТАСС вице-президент по развитию стратегических партнерств сервиса по поиску работы SuperJob Амир Сараков.

"Каждого седьмого работодателя раздражает, как легко зумеры меняют работу. А мне кажется, что, наоборот, это сильная сторона. Зумеры - это движущая сила, по моему мнению, для любого бизнеса", - сказал он.

При этом важно, чтобы в коллективе были старшие наставники для молодых сотрудников, отметил Сараков.

"Специалист, который понимает, как правильно передать энергию молодому работнику и направить ее в нужное русло. Как только это получается, происходит классная синергия, компания получает свежее видение, незамыленный взгляд", - пояснил он.

"Сегодня молодым специалистам мало просто дать высокую заработную плату. Они хотят понимать, какой важной частью своего бренда они являются. За последние 10 лет молодые соискатели стали себя чувствовать более комфортно, потому что раньше цвет диплома и уровень твоего образования очень сильно влиял на то, как сложится твоя карьера. Сегодня это не так. Сегодня работодатели в первую очередь смотрят на твой бэкграунд", - уточнил Сараков.