Его площадь составила 8 тыс. кв. м

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Самый большой центр единоборств "Северный характер" площадью 8 тыс. кв. м открыт в Тарко-Сале Ямало-Ненецкого автономного округа. Заниматься в нем смогут несколько тысяч детей, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

"В Тарко-Сале открыли самый большой на Ямале центр единоборств "Северный характер". Тысячи ребят получили современные пространства для бокса, борьбы, тяжелой атлетики и даже для командных игр", - написал он.

По его словам, сегодня в регионе открыто уже 11 подобных центров, в ближайшие годы планируется запустить их в Мужах, Тазовском, Муравленко и Надыме. Как сообщается в Telegram-канале правительства региона, площадь комплекса 8 тыс. кв. м, здесь смогут заниматься более тысячи спортсменов. В двухэтажном здании оборудовали залы для бокса, борьбы, дзюдо, карате, пауэрлифтинга, тяжелой атлетики, тренажерный зал с зоной кроссфита, а также многофункциональный зал для командных видов спорта.

О строительстве спортивного объекта для жителей Пуровского района глава региона заявил на встрече с жителями во время Честного маршрута в 2021 году. Бренд "Северный характер" - это сеть динамично развивающихся центров единоборств на Ямале. Их число увеличивается благодаря поддержке губернатора региона. Планируется, что всего их будет 16.