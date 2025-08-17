Кроме того, злоумышленники могут публиковать оскорбительный или запрещенный контент, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Мошенники через взломанный аккаунт в социальной сети могут украсть конфиденциальную информацию, а также совершать финансовые махинации. Об этом рассказали в киберполиции.

"Первым делом мошенник исследует переписку, списки контактов, заметки и личные данные на странице. Цель - собрать номера телефонов, адреса электронной почты, даты рождения, имена родственников, места работы/учебы, интересы. Эта информация - основа для дальнейших атак на самого владельца аккаунта и его окружение", - рассказали в МВД.

Кроме того, мошенники могут использовать взломанную страницу для публикации оскорбительного, провокационного, экстремистского или просто абсурдного контента от имени владельца. Целью таких действий является намеренное уничтожение репутации человека в глазах его окружения, нанесения морального ущерба, а также провокация конфликта.

"Используя доверие контактов взломанного аккаунта и украденные данные, преступник инициирует сбор денег. Распространенные схемы: "срочно нужны деньги на лечение/ помощь", "карта заблокирована, переведите на этот номер", рассылка фишинговых ссылок под видом "проверки безопасности банка" или "получения выплаты" от имени владельца аккаунта", - пояснили в киберполиции.

Кроме того, через взломанный аккаунт в соцсети может проводиться массовый спам и распространение вредоносного ПО. Также мошенники могут шантажировать с использованием компромата и взламывать связанные аккаунты и сервисы.

"Мошенник может использовать (или сдать в аренду) аккаунт и украденные персональные данные гражданина для организации и участия в серьезных преступлениях: вербовке в запрещенные организации, распространении экстремистских материалов, продаже наркотиков или создании мошеннических схем (финансовые пирамиды, фейковые магазины)", - подытожили в МВД.