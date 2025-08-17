В октябре также завершится благоустройство центрального бульвара города, сообщил глава республики Денис Пушилин

ДОНЕЦК, 17 августа. /ТАСС/. Власти ДНР в рамках региональной программы капитального ремонта приведут в порядок 31 многоквартирный дом в Торезе. Один из них, 1965 года постройки, завершат уже до конца осени, сообщил глава республики Денис Пушилин по итогам рабочей поездки в город.

"В ходе рабочей поездки в Торез осмотрел ряд объектов, подлежащих капитальному ремонту, в том числе многоквартирный дом по улице 50 лет СССР. Необходимо менять инженерные сети, ремонтировать кровлю, фасад здания и подвальные помещения. <…> Работы будут выполнены в рамках региональной программы капитального ремонта жилых домов. В соответствии с этой программой в Торезе планируется обновить 31 многоквартирный дом", - написал Пушилин в своем Telegram-канале. Он уточнил, что дом будет капитально отремонтирован "до конца осени".

По просьбе жителей указанного дома особое внимание уделят ремонту подъездов. Пушилин поручил начальнику строительного участка просчитать стоимость и составить смету, затем, заявил он, будет принято решение о выделении средств.

Кроме того, в октябре строители завершат благоустройство центрального бульвара в Торезе, рассказал глава региона. Уже закончили демонтаж старого покрытия, проложили коммуникации, установили лавочки и часть фонарей, укладывают плитку. Затем, по его словам, установят детскую и воркаут-площадки, фонтан с цветной подсветкой, качели с навесом. Работы идут по нацпроекту "Жилье и городская среда".

Пушилин напомнил, что до конца в регионе появится 48 таких мест. А к 2030 году планируется построить более 400 новых благоустроенных территорий для отдыха и спорта.