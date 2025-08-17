Время ожидания составляет более трех часов

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 августа. /ТАСС/. Более 1 тыс. машин ожидают проезда по Крымскому мосту со стороны Тамани по данным на 21:00 мск. Об этом сообщается в Telegram-канале об оперативной ситуации на подходах к мосту.

Так, днем 17 августа количество транспорта на подходах к Крымскому мосту варьировалось от 1 500 до 1 800 автомобилей.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1 015 транспортных средств. Время ожидания - более трех часов", - сказано в сообщении.

Уточняется, что со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.