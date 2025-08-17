Показатель аудитории "VK видео" в июле составил 76,4 млн пользователей против 74,9 млн у YouTube

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Видеосервис "VK видео" впервые обошел американский видеохостинг YouTube по охвату аудитории в России. Об этом свидетельствуют данные Mediascope в июле (есть в распоряжении ТАСС).

По данным Mediascope, показатель месячной аудитории "VK видео" в июле составил 76,4 млн пользователей против 74,9 млн у YouTube. Такой показатель был зафиксирован впервые.

В VK сообщили ТАСС, что рост связан с увеличением объема контента и числа авторов на платформе "VK видео". "Количество авторов за год выросло на 130% - сейчас на платформе публикуется уже 182 тыс. активных создателей контента. Это обеспечивает постоянное обновление контента и расширение тематического разнообразия", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, согласно данным VK, на платформе вырос объем загружаемого контента: в июне 2025 года пользователи загрузили 13,7 млн видео, что в 2,4 раза больше, чем в июне 2024-го. "Одной из причин роста аудитории "VK видео" также стал стабильно высокий уровень вовлеченности и лояльности аудитории", - добавили там.